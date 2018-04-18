إنطلاق معرض الوسائل المبتكرة في مدارس التربية النموذجية

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انطلق اليوم معرض الوسائل المبتكرة في مدارس التربية النموذجية بمجمع قرطبة تحت إشراف المشرفة التربوية الأستاذة هديل عبدالله الشمري من مكتب تعليم

النهضة وبحضور الاستاذة منى الضويان من ادارة رياض الأطفال ومساعدة مديرة مكتب النهضة الاستاذة صالحة عسيري رئيسة قسم رياض الأطفال في مكتب التعليم بالنهضة الاستاذة نايله متعب القحطاني وعدد من مشرفات رياض الأطفال من منطقة الرياض ومديرات ووكيلات ومعلمات رياض الأطفال.

ويضم المعرض وسائل متنوعة تربوية وهادفة تعزز المفاهيم اللغوية والرياضية للطفل وتحوي كل وسيلة باركود خاص بها مما يسهل للزائرات التعرف على كل وسيلة وكذلك استعراض برنامج لياقتي في الروضة والوسائل المعززة لتلك الأنشطة وتساهم في تنمية عضلات الطفل الصغرى والكبرى وفق المعايير النمائية الخاصة بتلك المرحلة وكذلك يهدف الملتقى إلى الاستفادة من المواد المستهلكة في البيئة وإعادة التدوير بما يخدم العملية التعليمية وتنمية حس الإبداع لدى المعلمات ونشر ثقافة نفيد ونستفيد وتسليط الضوء على استراتيجيات التعلم في رياض الاطفال للمعلمات والأمهات وكيف يتعامل الطفل مع بيئته منبع إبداعاته ويستمر المعرض لمدة يومين لإتاحة الفرصة لمعلمات الفترة الصباحية ومعلمين الفترة المسائية رياض الأطفال والصفوف الأولية في منطقة الرياض ومحافظاتها لزيارة المعرض والاستفادة من الأفكار المطروحة.