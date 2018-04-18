احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعد يُدشّن مبادرات التحول الوطني في جامعة حائل
أبرز المواد
 العثور على قنبلة عملاقة وسط برلين
أبرز المواد
 إنطلاق معرض الوسائل المبتكرة في مدارس التربية النموذجية
منطقة الرياض
 مدير تعليم البكيرية يرعى حفل ختام مسابقة “تدبر” الوزارية
منطقة القصيم
 تكريم أحد الموظفين بالشركة السعودية لأرجاعه مبلغ مالي كبير وجده بأحد الطائرات
منطقة مكة المكرمة
 اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمكة تقر إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 بعد تهاوي العملة.. إيران تحول معاملاتها الخارجية لليورو
أبرز المواد
 الشهري يتفقد تطوير المباني الخدمية بقرية ذي عين التراثية
منطقة الباحة
 نجاة رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة يدشن أسبوع الإبداع البلدي
منطقة المدينة المنورة
 السودان يحدد خيارين “لا ثالث لهما” لحل قضية حلايب
أبرز المواد
 القتلة والمجرمين وقود معارك الحوثي في الجبهات
أبرز المواد
لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز بن سعد يُدشّن مبادرات التحول الوطني في جامعة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يُدشّن مبادرات التحول الوطني في جامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=568619
المناطق _حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم الأربعاء (18 أبريل 2018) مبادرات جامعة حائل لبرنامج التحول الوطني 2020، في مقر المبادرات بكلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية، وبحضور مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب سلطان العازمي، ثم تم عرض مقطع مرئي بعنوان “هذا طموحنا” يحكي بعضًا من ملامح مبادرات جامعة حائل في برنامج التحول الوطني 2020.

وقدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يقدمانه من دعم لأبناء وطننا الغالي، وقال في كلمة ارتجلها أثناء المناسبة، إن المبادرات هي اطروحة سعودية تُقاد بأبناء هذا الوطن الذين يمتلكون القدرة والرغبة والطموح، وإني أرجو ترجمة ذلك على أرض الواقع ونرى نتائجه تنعكس على حياتنا اليومية.

من جانبه، ألقى معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل كلمةً أكد فيها، أن هذا المبادرات هي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والذي يأتي ضمن خارطة الطريق لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الدعم الذي تلقته الجامعة من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم والتي أثمرت عن تبني المبادرات الثلاث “مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ومسرّعة الأعمال الناشئة، ومنصة حائل للتدريب الافتراضي”.

وأضاف معاليه إلى أن الجامعة ومن منطلق إيمان كبير بواجبها الوطني والمجتمعي واستشعارًا بدورها الهام في دعم تطلعات هذه المرحلة، وبفضل ما تملكه الجامعة من كوادر وإمكانيات كبرى جعلت الجامعة أهداف برنامج التحول الوطني وتطلعات الرؤية أحد أولوياتها في مشوارها التطويري والذي سيكون له أثر بإذن الله تعالى على الوطن والمواطن.

وتجوَّل الأمير عبدالعزيز بن سعد في مقرات مبادرات التحول الوطني، وتجول في مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والذي يستهدف إنتاج البرمجيات بأيدي كوادر وطنية بكفاءة برمجية عالية، وبناء جيل من مطوري التقنيات الناعمة والتطبيقات، وتفقد سموه مبادرة منصة حائل للتدريب الافتراضي، والتي تستهدف تأهيل ورفع المستوى المهني لأفراد المجتمع الطلابي والمحلي والإقليمي وقطاع الأعمال الكبيرة والصغيرة، وكما تجوّل سموه في مسرعة الأعمال الناشئة والتي تستهدف دعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد سمو أمير منطقة حائل توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة حائل وبرنامج بادر لحاضنات التقنية وشركة سولارينا الأمريكية.

وكرَّم أمير حائل بحضور معالي مدير الجامعة الفائزين بالمسابقة البرمجية الوطنية، وعلى الجانب الآخر، كرَّمت الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الفائزات نيابة عن معالي مدير الجامعة بحضور وكيلات وطالبات الجامعة.

روابط ذات صلة

العثور على قنبلة عملاقة وسط برلين

العثور على قنبلة عملاقة وسط برلين
اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمكة تقر إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال العاصمة المقدسة

اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمكة تقر إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال العاصمة المقدسة
بعد تهاوي العملة.. إيران تحول معاملاتها الخارجية لليورو

بعد تهاوي العملة.. إيران تحول معاملاتها الخارجية لليورو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*