الأمير عبدالعزيز بن سعد يُدشّن مبادرات التحول الوطني في جامعة حائل

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم الأربعاء (18 أبريل 2018) مبادرات جامعة حائل لبرنامج التحول الوطني 2020، في مقر المبادرات بكلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية، وبحضور مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب سلطان العازمي، ثم تم عرض مقطع مرئي بعنوان “هذا طموحنا” يحكي بعضًا من ملامح مبادرات جامعة حائل في برنامج التحول الوطني 2020.

وقدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يقدمانه من دعم لأبناء وطننا الغالي، وقال في كلمة ارتجلها أثناء المناسبة، إن المبادرات هي اطروحة سعودية تُقاد بأبناء هذا الوطن الذين يمتلكون القدرة والرغبة والطموح، وإني أرجو ترجمة ذلك على أرض الواقع ونرى نتائجه تنعكس على حياتنا اليومية.

من جانبه، ألقى معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل كلمةً أكد فيها، أن هذا المبادرات هي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والذي يأتي ضمن خارطة الطريق لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الدعم الذي تلقته الجامعة من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم والتي أثمرت عن تبني المبادرات الثلاث “مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ومسرّعة الأعمال الناشئة، ومنصة حائل للتدريب الافتراضي”.

وأضاف معاليه إلى أن الجامعة ومن منطلق إيمان كبير بواجبها الوطني والمجتمعي واستشعارًا بدورها الهام في دعم تطلعات هذه المرحلة، وبفضل ما تملكه الجامعة من كوادر وإمكانيات كبرى جعلت الجامعة أهداف برنامج التحول الوطني وتطلعات الرؤية أحد أولوياتها في مشوارها التطويري والذي سيكون له أثر بإذن الله تعالى على الوطن والمواطن.

وتجوَّل الأمير عبدالعزيز بن سعد في مقرات مبادرات التحول الوطني، وتجول في مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والذي يستهدف إنتاج البرمجيات بأيدي كوادر وطنية بكفاءة برمجية عالية، وبناء جيل من مطوري التقنيات الناعمة والتطبيقات، وتفقد سموه مبادرة منصة حائل للتدريب الافتراضي، والتي تستهدف تأهيل ورفع المستوى المهني لأفراد المجتمع الطلابي والمحلي والإقليمي وقطاع الأعمال الكبيرة والصغيرة، وكما تجوّل سموه في مسرعة الأعمال الناشئة والتي تستهدف دعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد سمو أمير منطقة حائل توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة حائل وبرنامج بادر لحاضنات التقنية وشركة سولارينا الأمريكية.

وكرَّم أمير حائل بحضور معالي مدير الجامعة الفائزين بالمسابقة البرمجية الوطنية، وعلى الجانب الآخر، كرَّمت الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الفائزات نيابة عن معالي مدير الجامعة بحضور وكيلات وطالبات الجامعة.