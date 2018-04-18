احدث الأخبار

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القيسي
أبرز المواد
 ديون العالم تحطم الرقم القياسي
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يُدشّن مبادرات التحول الوطني في جامعة حائل
أبرز المواد
 العثور على قنبلة عملاقة وسط برلين
أبرز المواد
 إنطلاق معرض الوسائل المبتكرة في مدارس التربية النموذجية
منطقة الرياض
 مدير تعليم البكيرية يرعى حفل ختام مسابقة “تدبر” الوزارية
منطقة القصيم
 تكريم أحد الموظفين بالشركة السعودية لأرجاعه مبلغ مالي كبير وجده بأحد الطائرات
منطقة مكة المكرمة
 اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمكة تقر إيقاف أعمال القطع الصخري بجبال العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 بعد تهاوي العملة.. إيران تحول معاملاتها الخارجية لليورو
أبرز المواد
 الشهري يتفقد تطوير المباني الخدمية بقرية ذي عين التراثية
منطقة الباحة
 نجاة رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة يدشن أسبوع الإبداع البلدي
منطقة المدينة المنورة
لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القيسي

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القيسي
http://almnatiq.net/?p=568629
جازان _أمل بهكلي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول فيصل بن موسى محمد القيسي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وعبّر سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة عزاء لوالد وذوي الشهيد بمحافظة صامطة ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
حضر العزاء وكيل محافظ صامطة مصطفى بن علي قحل ، ومشايخ صامطة وعدد من المسؤولين.

الامير محمد بن عبدالعزيز  ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القيسي..

روابط ذات صلة

ديون العالم تحطم الرقم القياسي

ديون العالم تحطم الرقم القياسي
الأمير عبدالعزيز بن سعد يُدشّن مبادرات التحول الوطني في جامعة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يُدشّن مبادرات التحول الوطني في جامعة حائل
العثور على قنبلة عملاقة وسط برلين

العثور على قنبلة عملاقة وسط برلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*