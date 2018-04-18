محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القيسي

جازان _أمل بهكلي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول فيصل بن موسى محمد القيسي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعبّر سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة عزاء لوالد وذوي الشهيد بمحافظة صامطة ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

حضر العزاء وكيل محافظ صامطة مصطفى بن علي قحل ، ومشايخ صامطة وعدد من المسؤولين.