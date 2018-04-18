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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
http://almnatiq.net/?p=568635
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ” .

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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