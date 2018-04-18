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أمير القصيم يستقبل محافظ البكيرية ويتسلم تقرير منتدى الطاقة المتجددة

أمير القصيم يستقبل محافظ البكيرية ويتسلم تقرير منتدى الطاقة المتجددة
http://almnatiq.net/?p=568636
المناطق _بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبة بديوان أمارة المنطقة , اليوم , محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة , يرافقة رئيس بلدية البكيرية المهندس يوسف الخليفه وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس حمد اللحيدان .

حيث أستمع سموه على الجهود المبذولة والمقدمة من خلال منتدى القصيم الأول للطاقة المتجددة , مستمعاً لشرح مفصل من قبل محافظ البكيرية عن المنتدى وندواته من خلال مشاركة المتخصصين في الطاقة , مبيناً لسموه بأن شعار المنتدى الذي كان تحت عنوان “الطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030” وعبر مشاركة 32 جهة حكومية وخاصة انعكست من خلال الفائدة على ما تم طرحة وتوثيقه من خلال آخر المستجدات التي وصل إليها العالم من الطاقة , مشيراً لسموه إلى أن التنوع التي تمتاز به الطاقة يعكس مدى الرغبة الجادة للاستفادة منها وبذل الاستثمارات بهذا المجال المتنوع , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته للمحفل وتوجيهاته الدائمة لكل خدمة تقدم لأبناء هذه المنطقة .

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بالجهود التي قدمت من خلال منتدى القصيم الأول للطاقة المتجددة , مؤكداً سموه على أسبقية المنطقة على إقامة منتدى الطاقة المتجددة والذي تشرف بعكسه لطموحات رؤية المملكة 2030 , مبيناً على أن ما قدم به من محاور عن الطاقة ومفهومها ودراساتها من قبل متخصصين يكشف بأن أمامنا العديد من التحديات القادمة في هذا العصر وأن علينا استغلال كافة قدراتنا وطاقاتنا لبناء ورفعة الوطن , مفتخراً بالعمل المقدم في المنتدى ومقدماً شكره لمحافظ البكيرية ورئيس بلديتها ولكافة الخبراء المشاركين واللجان المنظمة على الجهود المبذولة في مثل هذه المنتديات العلمية النافعة والتي تعزز من المساهمة في بناء هذا الوطن , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ .

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