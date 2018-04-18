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ترامب يؤكد “اللقاء التاريخي” بين مدير المخابرات الأمريكية وزعيم كوريا الشمالية

ترامب يؤكد “اللقاء التاريخي” بين مدير المخابرات الأمريكية وزعيم كوريا الشمالية
http://almnatiq.net/?p=568643
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، المرشح لتولي منصب وزير الخارجية مايك بومبيو، اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي.

وقال ترامب على تويتر: “مايك بومبيو اجتمع مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. الاجتماع مر بسلاسة، وتشكلت علاقة جيدة. يجري الآن العمل على تفاصيل اجتماع القمة. نزع السلاح النووي سيكون أمرا عظيما للعالم وكذلك لكوريا الشمالية”.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أميركيان إن بومبيو توجه مؤخرا إلى كوريا الشمالية لمقابلة كيم. وجاءت زيارة بومبيو للدولة الشيوعية المعزولة قبل قمة محتملة بين كيم وترامب.

وكان ترامب قال، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجريان محادثات على “مستويات مرتفعة للغاية” استعدادا لعقد قمة محتملة مع كيم.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز قالت إن ترامب وكيم لم يتحدثا بشكل مباشر.

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