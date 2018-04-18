احدث الأخبار

الحرس الوطني يواصل حملة “صفًّا واحدًا” عن الأمن الفكري بمدينة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 اللجنة الوطنية للتسهيلات تعقد اجتماعًا اليوم 
محليات
 “الوادي” مستشارًا إداريًا بالمرتبة الـ 15 في حرس الحدود
محليات
 وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي
أبرز المواد
 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توقع مذكرة تفاهم مع شركة ” هواوي تك انفستمنت “
أبرز المواد
 ترامب يؤكد “اللقاء التاريخي” بين مدير المخابرات الأمريكية وزعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل محافظ البكيرية ويتسلم تقرير منتدى الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 الحارثي ..تطوير التعليم والتنمية المهنية للمعلمين ضمن إطار رؤية 2030
منطقة مكة المكرمة
 محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القيسي
أبرز المواد
 ديون العالم تحطم الرقم القياسي
أبرز المواد
لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توقع مذكرة تفاهم مع شركة ” هواوي تك انفستمنت “

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توقع مذكرة تفاهم مع شركة ” هواوي تك انفستمنت “
http://almnatiq.net/?p=568646
المناطق - واس

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة ” هواوي تك انفستمنت ” اليوم, بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, ونائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك انفستمنت والرئيس التقني لشركة هواوي على مستوى العالم.
وتهدف المذكرة التي وقعها كل من وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتورأحمد آل الثنيان، والرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في السعودية زانغ دونغ ليانغ (دينيس)،
إلى تمكين الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في القطاع بما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتأتي المذكرة تفعيلاً لما تقوم به الوزارة من جهودفي تنمية المهارات الرقمية في المملكة، إذ تتضمن العديد من المحاور المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, وخصوصاً في مجال تقنيات المستقبل، ورفع مستوى الوعي الرقمي، بما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية.
وسيتم العمل وفقًا للمذكرة بالتعاون مع شركة هواوي على حزمة من البرامج الهادفة إلى استقطاب الشباب والشابات والاستثمار بغرض تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات،وعليه ستقوم شركة هواوي بإتاحة فرصاً تدريبية, تستهدف 1500 شاب وشابة في مجالات متنوعة, تشمل التقنيات الحديثة بالإضافة إلى برنامج قادة المستقبل الذي يستقطب حديثي التخرج للتدريب المنتهي بالتوظيف، إلى جانب العديد من البرامج التوعوية التي ستستهدف ما يزيد عن الـ 5000 من المهتمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى العام 2020م، وبرنامج بذور المستقبل والموجه لتطوير مهارات طلاب الجامعات، كما تتضمن الاتفاقية محور توفير بيئة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع، ويتمثل ذلك في تطوير مركز للابتكار لدعم ومساندة رواد الأعمال, بهدف توفير بيئة مناسبة تمكنهم من التنافس في توفير نماذج حلول مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي.
وأوضح الدكتور الثنيان أن الشراكة الإستراتيجية مع شركة هواوي تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف مبادرات الوزارة لعام 2020م التي تشمل بناء بيئة رقمية جاذبة تعمل على احتضان وتنمية واستقطاب العقول والمهارات في التحول الرقمي, ودعم وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع، مبيناً أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينهم يعد من أهم ركائز النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة ، مشيراً إلى أن سلسلة الشراكات التي تقوم بها الوزارة تأتي بهدف ضمان التكامل والتعاون مع الشركاء في القطاعات العامة والخاصة والغير ربحية, وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

اللجنة الوطنية للتسهيلات تعقد اجتماعًا اليوم 

اللجنة الوطنية للتسهيلات تعقد اجتماعًا اليوم 
“الوادي” مستشارًا إداريًا بالمرتبة الـ 15 في حرس الحدود

“الوادي” مستشارًا إداريًا بالمرتبة الـ 15 في حرس الحدود
وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي

وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*