احدث الأخبار

ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس خلال الشهر المقبل
أبرز المواد
 الحرس الوطني يواصل حملة “صفًّا واحدًا” عن الأمن الفكري بمدينة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 اللجنة الوطنية للتسهيلات تعقد اجتماعًا اليوم 
محليات
 “الوادي” مستشارًا إداريًا بالمرتبة الـ 15 في حرس الحدود
محليات
 وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي
أبرز المواد
 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توقع مذكرة تفاهم مع شركة ” هواوي تك انفستمنت “
أبرز المواد
 ترامب يؤكد “اللقاء التاريخي” بين مدير المخابرات الأمريكية وزعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل محافظ البكيرية ويتسلم تقرير منتدى الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 الحارثي ..تطوير التعليم والتنمية المهنية للمعلمين ضمن إطار رؤية 2030
منطقة مكة المكرمة
 محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد القيسي
أبرز المواد
لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد

وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي

وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي
http://almnatiq.net/?p=568651
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي متين لطفي بيدر، يرافقه عدد من رؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي.
وعقد اجتماع جرى خلاله، استعراض التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وحلف شمال الأطلسي، وسبل تعزيزه.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إيراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا عبدالرحمن الأحمد.

روابط ذات صلة

ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس خلال الشهر المقبل

ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس خلال الشهر المقبل
اللجنة الوطنية للتسهيلات تعقد اجتماعًا اليوم 

اللجنة الوطنية للتسهيلات تعقد اجتماعًا اليوم 
“الوادي” مستشارًا إداريًا بالمرتبة الـ 15 في حرس الحدود

“الوادي” مستشارًا إداريًا بالمرتبة الـ 15 في حرس الحدود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*