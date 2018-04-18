وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي

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استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي متين لطفي بيدر، يرافقه عدد من رؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي.

وعقد اجتماع جرى خلاله، استعراض التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وحلف شمال الأطلسي، وسبل تعزيزه.

حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إيراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا عبدالرحمن الأحمد.