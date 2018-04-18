اللجنة الوطنية للتسهيلات تعقد اجتماعًا اليوم 

المناطق - وليد الحمود

عقدت اللجنة الوطنية للتسهيلات اليوم اجتماعًا استثنائيًّا، بهدف اعتماد البرنامج الوطني للتسهيلات الذي يمثل متطلبًا إلزاميا لكافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، وتندرج فيه كافة القواعد القياسية الدولية وأساليب العمل الموصى بها في المطارات لتوفير التدابير المؤدية لانسيابية الحركة فيها، وتفعيل كل ما من شأنه تسريع إجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يمضيه المسافر في الإجراءات المختلفة قبل صعود الطائرة، لتحسين تجربة السفر.

ورأس الاجتماع مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني، المهندس محمد بن عيد العتيبي ، وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الصحة ، ووزارة الخارجية ، والمديرية العامة للجوازات ، والهيئة العامة للجمارك ، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، والمديرية العامة للمباحث، والقوات الجوية الملكية السعودية، ومؤسسة البريد السعودي.

وتخلل الاجتماع عروض مرئية عن مراحل إنجاز البرنامج الوطني للتسهيلات، والمشروعات الحالية للهيئة والخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين منظومة العمل في المطارات، وتطوير التقنيات المستخدمة لتسريع الإجراءات الأمنية، وتخليص البضائع، ومراجعة تطبيق الأنظمة الدولية لتحقيق الأثر الإيجابي على سلامة وأمن الطيران.