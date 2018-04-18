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تستهدف منسوبي الوزارة بالقطاع الغربي من مدنيين وعسكريين وأبناءهم

الحرس الوطني يواصل حملة “صفًّا واحدًا” عن الأمن الفكري بمدينة الطائف

الحرس الوطني يواصل حملة “صفًّا واحدًا” عن الأمن الفكري بمدينة الطائف
http://almnatiq.net/?p=568662
المناطق - عادل الزهراني
استمراراً للحملة التي أطلتقها إدارة جهاز الأرشاد والتوجيه  “بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي”  “صفًّا واحدًا” عن الأمن الفكري تواصل الحملة فعالياتها بمدينة الطائف، وذلك بمقر النادي الاجتماعي في مدينة الملك خالد السكنية للحرس الوطني خلال الفترة من 1439/7/29 وحتى 1439/8/3

وتستهدف الحملة منسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى أبناء المنسوبين بالمدن السكنية بالطائف، يذكر أن الحملة تم
تم تدشينها من  المدير العام للشؤون الفنية بالقطاع الغربي، اللواء مهندس سامي بن حسن الحكمي وتستمر حتى 1438/8/29هـ .

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