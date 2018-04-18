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علماء يكتشفون خطرا جديدا للأجهزة الذكية!

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المناطق - الرياض

اكتشف علماء أمريكيون خطرا جديدا يتعلق بالأجهزة الذكية وقضاء فترات طويلة في استخدامها يوميا.

وتوصل علماء من جامعة سان فرانسيسكو إلى أن الاعتماد على الأجهزة الذكية، عاما بعد آخر، آخذ بالانتشار في كل العالم، ما يجعل الناس غير سعداء.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين يعتمدون على الأجهزة الإلكترونية، تتطور في أدمغتهم علاقات عصبية تسبب الإدمان، كالأشخاص الذين يتناولون الكثير من المسكنات.

كما وجد العلماء أن هذا الإدمان يؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعية. وتبين بعد استطلاع رأي 135 طالبا جامعيا ممن يقضون الكثير من الوقت مع (الهاتف الذكي)، أنهم غالبا ما يشعرون بالوحدة. ويعتقد الباحثون أن قضاء معظم الوقت في شبكات التواصل الاجتماعية يفقدهم التواصل غير اللفظي كتعبيرات الوجه والإيماءات وفن الحوار.

وينصح معدو البحث بالتقليل من استخدام الأجهزة الذكية، والاجتماع بالأهل والاصدقاء، بشرط ترك الأجهزة الذكية عند بدء الجلسات الاجتماعية المباشرة، للتقليل من الشعور بالوحدة وغيرها من الأمراض النفسية العصبية.

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