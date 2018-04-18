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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة حرم بوش الأب

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة حرم بوش الأب
http://almnatiq.net/?p=568692
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وفاة حرمه.

وقال الملك المفدى : “علمنا بألم شديد بنبأ وفاة حرمكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة راجين لكم الصبر والسلوان، مشيدين بما حظيت به الفقيدة من تقدير واحترام لدى الشعب الأمريكي الصديق، ومتمنين لكم موفور الصحة والسلامة “.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بألم شديد بنبأ وفاة والدتكم، وإننا نبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان “.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسيد جيب بوش في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بألم شديد بنبأ وفاة والدتكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وفاة حرمه.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة حرمكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرتكم بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان، مشيدين بما قدمته الفقيدة من خدمات لبلادها وأسرتها ومتمنين لفخامتكم موفور الصحة “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدتكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للسيد جيب بوش في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدتكم، ونبعث لكم بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان “

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