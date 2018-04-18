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“وطن بلا مخالف” تضبط 973334 مخالفاً .. وترحيل 247395

“وطن بلا مخالف” تضبط 973334 مخالفاً .. وترحيل 247395
http://almnatiq.net/?p=568705
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية : –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (973334) مخالفاً، منهم (709269) مخالفاً لنظام الإقامة، و (182978) مخالفاً لنظام العمل، و (81087) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (14186) شخصاً، ( 58 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 39 % ) إثيوبيو الجنسية، و ( 3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (634) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (1769) شخصاً.

رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (298) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (275) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (23) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12711) وافداً مخالفاً، منهم (10890) رجلاً، و (1821) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (178859) مخالفاً، وإحالة (137814) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (165610) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (247395) مخالفاً.

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