كامبريدج أناليتيكا خططت لإطلاق عملة مشفرة لبيع بيانات تسريبات فيسبوك

المناطق - الرياض

ويبدو أن الأمور قد خرجت عن مسارها بسبب فضيحة فيسبوك الأخيرة التي كشفت عن أنشطتها لجمع البيانات، حيث أشارت المصادر إلى أن شركة الاستشارات البريطانية لتحليل البيانات قد اتصلت في منتصف عام 2017 بشركة استشارات فيما يتعلق بكيفية هيكلة عملية الطرح الأولي للعملة، وقال أحد المصادر إن شركة كامبريدج أناليتيكا تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 30 مليون دولار.

وجاء هذا الاكتشاف من بريتاني كايزر، الموظفة السابقة في الشركة التي تركت العمل في شهر فبراير، وادعت الموظفة السابقة أيضًا أن كامبريدج أناليتيكا استخدمت مؤخرا أكثر من اختبار واحد في فيسبوك لجمع بيانات حول المستخدمين، وأن عدد الأشخاص الذين تم تصنيفهم من قبل الشركة أعلى من الرقم الذي تم ادعائه سابقًا والذي يبلغ 87 مليون شخص.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة، التي تتخصص في تصنيف الأشخاص بحيث تتأثر آراؤهم في الحملات السياسية، قد عرضت خدماتها على العديد من الشركات التي تبني عملات رقمية مشفرة، وفي أحد الاجتماعات اقترحت الشركة الدفع لأشخاص في أجزاء نائية من المكسيك باستخدام عملة مشفرة كمكافأة على ملء الاستطلاعات، بحيث يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من هذه الاستطلاعات للمساعدة في حملات المرشحين السياسيين في البلاد.

كما عمل الفريق المسؤول عن العملة المشفرة التابعة لشركة كامبريدج أناليتيكا مع Dragon Coin، وهي عملة مخصصة للاستخدام من قبل عشاق القمار في جزيرة ماكاو Macau مدعومة من قبل رجل العصابات Wan Kuok-koi الملقب بـ Broken Tooth، وذلك وفقًا للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، ومن المحتمل أن يكون لدى الشركة تعاملات أكثر غموضاً مع بيانات الأشخاص في المستقبل القريب والتي لم نسمع عنها بعد.