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الجيش اليمني يحرر مواقع هامة بجبل القرحاء في البيضاء

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة بجبل القرحاء في البيضاء
http://almnatiq.net/?p=568711
المناطق - الرياض

أحرز الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية تقدماً جديداً بعد تحرير مواقع هامة في جبل القرحاء الاستراتيجي الفاصل بين مديريتي ناطع والملاجم في محافظة  البيضاء.

وأكد مصدر ميداني أن الجيش خاض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، استمرت لساعات وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وأضاف أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية قصفت تحصينات الميليشيات في قمة جبل القرحاء.

وكان الجيش اليمني سيطر الخميس الماضي، على مديرية ردمان، وسوق قانية، وجبل الحنكة، ومفرق العبدية، وجبل العفير، وجبل الهداه، وجبل صينية، وسوق قانيه، والجبال المحيطة به في محافظة البيضاء، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

ويخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، معركة استكمال تحرير البيضاء، من عدة محاور وسط تقدم ميداني مستمر، لانتزاعها من قبضة الميليشيا الانقلابية.

وتتوسط البيضاء بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، وسيفتح تحريرها جبهة جديدة باتجاه ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.

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