واشنطن تفرض عقوبات على “عصابة تهريب بشر” من سوريا

المناطق - وكالات

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية السوري ناصيف بركات (47 عاما) بتشغيل “شبكة عالمية” لجلب المسافرين إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ويدفع المهاجرون مبلغ 20 ألف دولار، ويتم تزويدهم بوثائق مزورة من بينها جوازات سفر أوروبية.

وتبدأ رحلتهم من سوريا ثم لبنان فتركيا فالإمارات قبل أن يصلوا إلى “دول معينة في جنوب ووسط أميركا”، وبعد ذلك إلى الحدود الجنوبية الغربية الأميركية.

وبموجب العقوبات يحظر على المواطنين الأجانب التعامل مع بركات أو عصابته التي صنفت بأنها “منظمة إجرامية عابرة للحدود”.

وأعلن وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، في بيان أن هذه الخطوة تأتي بعد أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب لتفكيك مثل هذه العصابات.

وقال سيشنز “العديد من هذه المنظمات تستخدم تهريب البشر لإحضار الناس عبر حدودنا بدون اعتبار لسلامتهم أو لسيادتنا الوطنية”.

وأضاف “سنواصل استخدام كل الأدوات القانونية التي في حوزتنا للدفاع عن حدودنا ومكافحة تهريب الأجانب واستعادة المشروعية لنظامنا للهجرة، وحرمان المجرمين من مكاسبهم غير المشروعة”.

وفي ظل إدارة الرئيس، دونالد ترمب، انخفض عدد اللاجئين السوريين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني إلى 44 في العام المالي الحالي مقارنة مع 6557 عام 2017.