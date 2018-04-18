احدث الأخبار

الجيش اليمني يستعيد مواقع “استراتيجية” جنوب تعز
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة الرياض
 واشنطن تفرض عقوبات على “عصابة تهريب بشر” من سوريا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع هامة بجبل القرحاء في البيضاء
أبرز المواد
 كامبريدج أناليتيكا خططت لإطلاق عملة مشفرة لبيع بيانات تسريبات فيسبوك
أبرز المواد
 “وطن بلا مخالف” تضبط 973334 مخالفاً .. وترحيل 247395
أبرز المواد
  أمير المنطقة الشرقية يفتتح مهرجان الساحل الشرقي
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة حرم بوش الأب
أبرز المواد
 علماء يكتشفون خطرا جديدا للأجهزة الذكية!
أبرز المواد
 تنمية طريف تكرّم مقيمه قامت بالإسعافات الأولية لمتضررين حادث وقع أمام منزلها
منطقة الحدود الشمالية
 بالصور.. وزير الثقافة والإعلام يفتتح أول دار سينما في المملكة .. وطرح التذاكر غدا
أبرز المواد
 ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس خلال الشهر المقبل
أبرز المواد
لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد

الجيش اليمني يستعيد مواقع “استراتيجية” جنوب تعز

الجيش اليمني يستعيد مواقع “استراتيجية” جنوب تعز
http://almnatiq.net/?p=568723
المناطق - الرياض
أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة وتحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب محافظة تعز.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، النقيب محمد النقيب، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال المرخام المطلة على الخط الذي يربط بين منطقتي الشريجة والراهدة.

كما حررت منطقة “السحى”، “وثبرة” في حدود مدينة الراهدة.

وأوضح النقيب أن هذا التقدم النوعي يعني أن أمر السيطرة على منطقة الراهدة بات “مسألة وقت”، وفق تصريح أدلى به لموقع الجيش اليمني.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في العملية وقصفت مواقع تمركز الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن ميليشيات الحوثي باتت في حالة انهزام حقيقي ولم تعد تقاوم إلا من خلال القصف الهستيري على المناطق المأهولة بالسكان.

وفي ذات السياق، حررت قوات الجيش اليمني جبل الغريب المحاذي لمنطقة الراهدة، بعد معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

يذكر أن الجيش اليمني، وبإسناد جوي لمقاتلات التحالف حقق انتصارات كبيرة منذ مطلع إبريل الحالي أدت لتطهير منطقة كرش والشريجة بالكامل وصولاً إلى حدود الراهدة.

وبالسيطرة على الراهدة سيصل الجيش اليمني عبرها إلى مثلث الحوبان، ما سيؤدي إلى قطع إمدادات ميليشيا الحوثي القادمة من محافظة إب (وسط اليمن)، وسيساعد في استكمال تطهير الأطراف الشرقية لمحافظة تعز، وتضييق الخناق على الميليشيا من جهة الشمال، لفك حصارهم المفروض على مدينة تعز منذ حوالي ثلاثة أعوام بشكل كامل.

روابط ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات على “عصابة تهريب بشر” من سوريا

واشنطن تفرض عقوبات على “عصابة تهريب بشر” من سوريا
الجيش اليمني يحرر مواقع هامة بجبل القرحاء في البيضاء

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة بجبل القرحاء في البيضاء
كامبريدج أناليتيكا خططت لإطلاق عملة مشفرة لبيع بيانات تسريبات فيسبوك

كامبريدج أناليتيكا خططت لإطلاق عملة مشفرة لبيع بيانات تسريبات فيسبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*