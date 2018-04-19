الحزم يرافق الوحدة إلى دوري السعودي للمحترفين

المناطق - الرياض

نجح فريق الحزم الأول لكرة القدم في خطف المقعد الثاني المؤهل مباشرة إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه المجزل 4-1، وتعثر منافسه الطائي 2-1 اليوم الأربعاء في ختام منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ورفع الحزم رصيده إلى 53 نقطة حلق بها ثانياً في سلم ترتيب الدوري.

وذهب فريقا الطائي والكوكب إلى خوض ملحق الدوري السعودي للمحترفين مع فريقا أحد والرائد وذلك بعد تعادل الكوكب مع الشعلة سلباً، حيث حل رابعآ برصيد 50 نقطة، فيما حل فريق الطائي ثالثاً برصيد 52 نقطة بعد خسارته من هجر 2-1.

وسيواجه الطائي نظيره أحد، فيما يلعب الكوكب مع الرائد، وستكون مباراتي الذهاب يومي 26، 27 إبريل المقبل، فيما الإياب يومي 3، 4 مايو المقبل.

وانضم فريق نجران إلى فريقا الوطني وجدة إلى خوض الملحق مع أندية الدرجة الثانية رغم فوزه على جده 4-1، حيث سيلاقي فريق جدة نظيره التقدم، فيما يلاقي الوطني نظيره أبها ويلاقي نجران نظيره المزاحمية.