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إليك هذا السلاح “السحري” و “البسيط” لمكافحة الجرذان

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http://almnatiq.net/?p=568741
المناطق - وكالات

لجأت السلطات المحلية في نيويورك وعدة مدن أميركية أخرى، إلى التوسع في استخدام سلاح “سحري” لمكافحة الانتشار الواسع للجرذان.

وحسب تقارير صحفية أميركية، فإن سلاح مكافحة الجرذان هو الجليد الجاف، حيث يوضع في جحور الفئران ثم سرعان ما يتسامى إلى غاز ثاني أكسيد الكربون الخانق.

وقال ريكي سيموني مدير التحكم في الحيوانات الأليفة في نيويورك: “الجرذان تخلد للنوم ولا تستيقظ مرة أخرى”، بعد تعرضها للغاز.

وتتفاقم أزمة انتشار الجرذان في نيويورك، بما يجعلها ثاني أكثر مدينة أميركية معاناة من هذه الحيوانات الضارة. وتتمتع الجرذان بقدرة فائقة على تجنب الفخاخ، مما يجعل السيطرة عليها بالطرق المعتادة أمرا معقدا.

وفي عام 2017، نجح الثلج الجاف في قتل 12 ألف جرذ في حديقة واحدة، ورغم ذلك تمكن بعضها من الفرار.

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