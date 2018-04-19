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كعب رونالدو ينقذ الريال من الخسارة أمام بلباو على ملعبه

كعب رونالدو ينقذ الريال من الخسارة أمام بلباو على ملعبه
http://almnatiq.net/?p=568744
المناطق - وكالات

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا بالكعب في الدقيقة 87 لينقذ ريال مدريد من الخسارة على ملعبه أمام أتلتيكو بلباو في المرحلة 33 من الدوري الإسباني.

وافتتح بلباو التسجيل مبكرا عبر إينياكي ويليامس في الدقيقة 14 من المباراة، وحافظ على تقدمه حتى قبل النهاية بثلاث دقائق حين سجل رونالدو التعادل.

وجاء هدف التعديل من كرة قوية سددها لوكا مودريتش وأكملها رونالدو بكعب خلفي في المرمى لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بعد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 71 وبرشلونة في الصدارة برصيد 83 نقطة.

وفي مباراة أخرى، مني فالنسيا بخسارة ثانية على التوالي أمام ضيفه خيتافي بنتيجة 1-2 وتجمد رصيده عن 65 نقطة.

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