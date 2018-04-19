احدث الأخبار

العثور على “غواصة هتلر” المثيرة للجدل .. وتفاصيلها هنا
أبرز المواد
 فريق أمني أممي يتعرض لإطلاق نار في دوما
أبرز المواد
 شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة
أبرز المواد
 للجنسين .. 86 وظيفة في “هيئة النقل” بتخصصات إدارية وهندسية وفنية
أبرز المواد
 القحطاني: لم ندفع ريالا لإنشاء “مركز جوجل”.. وعدد المتدربين 4 أضعاف جيش الجزء الشرقي من جزيرة سلوى !
أبرز المواد
 غارة للتحالف تقتل القيادي الحوثي “القوبري” قبالة الحدود
أبرز المواد
 كعب رونالدو ينقذ الريال من الخسارة أمام بلباو على ملعبه
أبرز المواد
 إليك هذا السلاح “السحري” و “البسيط” لمكافحة الجرذان
أبرز المواد
 مدير FBI السابق: ترامب “زعيم عصابة”
أبرز المواد
 للسيدات.. أقراص الحديد خطر يصيبكن بسرطان الأمعاء !
أبرز المواد
 الحزم يرافق الوحدة إلى دوري السعودي للمحترفين
أبرز المواد
 رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان يزور المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”
أبرز المواد
لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

لجميع المؤهلات بمميزات ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أبرز المواد
شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

شاهد بعد غياب طويل.. الشاعرة نجاح المساعيد تطل من جديد في حوار صريح بـ “برنامج وينك”

أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد

العثور على “غواصة هتلر” المثيرة للجدل .. وتفاصيلها هنا

العثور على “غواصة هتلر” المثيرة للجدل .. وتفاصيلها هنا
http://almnatiq.net/?p=568768
المناطق - وكالات

أعلن متحف الحرب البحرية في الدنمارك، مؤخرا، العثور على غواصة يرجح أن تكون قد نقلت قيادات نازية ألمانية، بعد هزيمة البلاد في الحرب العالمية الثانية.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الغواصة التي جرى العثور عليها في أعماق البحر على بعد عشرة أميال من سواحل الدنمارك الشمالية، تردد أنها نقلت قائد النازية، أدولف هتلر، إلى أميركا الجنوبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكانت الغواصة النازية، وهي من طراز “يو 3523″، واحدة من المركبات البحرية المتقدمة، في تلك الفترة التاريخية، إذ كان بوسعها أن تقطع مسافات طويلة جدا، مثل الانتقال بين أوروبا وأميركا الجنوبية.

وغرقت الغواصة في السادس من مايو سنة 1945، جراء تعرضها للقصف من القاذفة البريطانية “بي 24″، وبما أنه لم يجر العثور على حطامها، سرى الاعتقاد بأنها لاذت بالفرار ونجت من الغارات البريطانية.

وكانت وثائق للمخابرات الأميركية، رجحت أن يكون هتلر بين من فروا على متن الغواصة إلى أميركا الجنوبية.

وزعمت الوثيقة التي رفعها أحد عناصر المخابرات المركزية الأميركية، في الثالث من أكتوبر 1955، أن هتلر اختبأ في كولومبيا ثم في الأرجنتين، بعدما منيت ألمانيا بالهزيمة القاسية.

وفي السياق ذاته، ادعت وثيقة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، في 21 سبتمبر 1945، أن هتلر وصل إلى الأرجنتين بعد أسبوعين ونصف من سقوط برلين.

روابط ذات صلة

فريق أمني أممي يتعرض لإطلاق نار في دوما

فريق أمني أممي يتعرض لإطلاق نار في دوما
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة
للجنسين .. 86 وظيفة في “هيئة النقل” بتخصصات إدارية وهندسية وفنية

للجنسين .. 86 وظيفة في “هيئة النقل” بتخصصات إدارية وهندسية وفنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*