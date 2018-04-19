جموع غفيرة تشيع الطفلة ترف إلى مثواها الأخير

المناطق : سليمان الدخيل

جموع غفيرة شيعت الطفلة ترف إلى مثواها الأخير في مقبرة الثليماء بالخرج ، بعد أن أديت الصلاة عليها عصر أمس، في جامع الملك عبدالعزيز.

وجدت الطفلة ترف في حاوية للملابس وقد وضع فوقها بطانية وقطعة قماش وقد أدى ذلك لإصابتها بنزيف في الرأس ونقلت على إثرهإلى مستشفى الملك خالد بالخرج ودخولها في غيبوبة نقلت بعدها إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض إلى أن وافتها المنية فجر الأحد الماضي.

وقد أشير بأصابع الإتهام إلى العاملة المنزلية الإثيوبية من قبل أسرة الطفلة ترف ولا تزال التحقيقات جارية.