توقيع وثيقة تعاون بين حرس الحدود وغرفة الرياض للاستفادة من بوابة “خبراتي” للمتقاعدين

الرياض - وليد الحمود

أبرمت المديرية العامة لحرس الحدود وإدارة غرفة الرياض (الأربعاء الموافق 2/ 8/ 1439هـ)، وثيقة تعاون للاستفادة من خدمات مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض لتحقيق أهداف برنامج خدمة “خبراتي” عبر بوابة حرس الحدود الإلكتروني www.fg.gov.sa، وقد وقع الوثيقة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عوّاد بن عيد البلوي ، وسعادة رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الوثيقة ستسهم في تحقيق أهداف خدمة “خبراتي” الخاصة بتمكين القطاع الخاص للإستفادة من خبرات متقاعدي حرس الحدود ، عبر إدراج رابط إعلاني للتعريف بالخدمة على موقع الغرفة التجارية الإلكتروني، إضافة إلى تزويد موقع خدمة “خبراتي” بالفرص المتاحة لدى القطاع الخاص والمتوافقة مع خبرات المتقدمين للموقع من المتقاعدين ، بالاضافة الى قيام الغرفة التجارية بإبراز دور برنامج خدمة “خبراتي” الإلكترونية في إتاحة الفرصة للمتقاعدين من حرس الحدود لتوظيف خبراتهم لخدمة الوطن عبر منافذها الإعلامية .

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إن المديرية العامة لحرس الحدود سعت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين “أيّده الله” وولي عهده الأمين “حفظه الله” ثم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية “حفظه الله” إلى تطوير أنظمتها التقنية بما يتواءم مع تحقيق أهداف “رؤية المملكة ٢٠٣٠” .

ودعا المتحدث الرسمي جميع المتقاعدين من حرس الحدود الراغبين في توظيف خبراتهم لخدمة الوطن عبر القطاع الخاص إلى الاستفادة من البوابة الإلكترونية لتسجيل بياناتهم الشخصية وخبراتهم.