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مساعد وزير الداخلية يتويج الفائزين بمسابقة الامير نايف لحفظ القرآن الكريم

مساعد وزير الداخلية يتويج الفائزين بمسابقة الامير نايف لحفظ القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=568780
المناطق -أشرف العصيمي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله ، رعى معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات المشرف على الامن العام الفريق اول سعيد بن عبدالله القحطاني بحضور معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي وعدد من القيادات الأمنية بالقطاعات العسكرية بقصر الثقافة بحي السفارات حفل تتويج الفائزين والفائزات بمسابقة الامير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية في نسختها السابعة .

و بلغ عدد المشاركين في مرحلتها الاولى من هذه المسابقة حوالي (385) متسابقاً و(75) متسابقة؛ ترشح منهم عدد (64) متسابقاً و(27) متسابقة، وكُرِّم بالجوائز الكبرى (25) فائزاً و14 فائزة وبلغت قيمة تلك الجوائز (1.485.000) ريال.

وقد جاءت الجوائز في مسابقة الرجال على عدد من الفروع ، الفرع الأول، حفظ القرآن كاملاً، الفرع الثاني، حفظ خمسة عشر جزءاً، الفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء، الفرع الرابع، حفظ خمسة أجزاء، الفرع الخامس، حفظ جزأين فيما كانت افرع المسابقة للنساء على النحو التالي ، الفرع الأول، حفظ عشرة أجزاء، الفرع الثاني، حفظ خمسة أجزاء، الفرع الثالث، حفظ جزأين.

وقد شهدت المسابقة منذ انطلاقتها الأولى تنافساً كبيراً بين منسوبي وزارة الداخلية، خصوصاً أن حفظ القرآن الكريم يُعدُّ صيانة لهم من الفتن في مواجهة ما يهدّد أمن الوطن ومَن يعيشون على ثراه.

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