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بالصور.. الدكتور فيصل الماجد ينال ماجستير التعليم الطبي

بالصور.. الدكتور فيصل الماجد ينال ماجستير التعليم الطبي
http://almnatiq.net/?p=568781

حصل الدكتور فيصل الماجد المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على درجة الماجستير في التعليم الطبي وذلك خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة والذي رعاه بعد ظهر اليوم وزير الحرس الوطني صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف
بحضور معالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي العنقري ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسنالقناوي وعدد من المسؤولين وكبار المدعووين وأولياء أمور الخريجين .

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