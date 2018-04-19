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نائب أمير الرياض يرعى حفل مدارس المملكة

نائب أمير الرياض يرعى حفل مدارس المملكة
http://almnatiq.net/?p=568782
الرياض - وليد الحمود

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل مدارس المملكة للدفعة السادسة عشر من المسار السعودي والتاسعة في المسار العالمي لقسم البنين.

وكان في استقبال سموه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، والمشرف العام على المدارس الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الملحم وأولياء أمور الطلبة ومنسوبو المدارس، وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم بدأت مسيرة الخريجين.

بعد ذلك ألقى المشرف العام على المدارس كلمة المدارس التي رحب فيها بسمو أمير نائب منطقة الرياض وشكره على كريم استجابته لدعوة المدارس، ورعايته لأبنائه الخريجين الذين يتشرفون برعاية ولاة أمرهذا الوطن المعطاء لهم، وأن هذه الرعاية تذكير لهم بأن المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورقي وطنهم وعزته أمانة قد كلفوا بها ومسؤولية أنيطت بهم.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم طلبة المدارس أوبريت ” هبوب الحزم ” والذي اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية المعبرة عما يتملك الطلاب من مشاعر صادقة تجاه وطنهم ومليكهم ومكانة المملكة على مستوى الإقليمي والعالمي، ثم قدم الطلاب العرضة السعودية التي أدى فيها الطلاب لوحة من تراثهم العريق حيث لاقت استحسان ومشاركة فعالة من نائب أمير منطقة الرياض والحضور.

بعد ذلك وزعت الدروع التذكارية على الخريجين والتقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.

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