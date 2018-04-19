سفينة حربية روسية تستنفر البحرية البريطانية.. هل ستكون “شرارة الحرب” ؟!

المناطق - وكالات

تتأهب قوات البحرية الملكية البريطانية، لمرور سفينة عسكرية روسية عبر مضيق “المانش”، يوم السبت المقبل، وهي في طريق عودتها لروسيا قادمة من سوريا.

وكشفت صور نشرتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية التقطها المصور دانييل فيرو، السفينة الحربية “مينسك 127″، وهي تعبر مضيق جبل طارق، يوم الأحد الماضي، حيث يتوقع أن تتابع مسيرها عبر المحيط الأطلسي، ومن ثم المرور بمضيق “المانش”.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن متحدث في قوات البحرية الملكية البريطانية قوله: “تستعد قواتنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمرور السفينة الروسية، وذلك بالتعاون مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي”.

وشوهدت السفينة الروسية وهي تبحر عبر مضيق “البوسفور”، متجهة نحو ميناء “طرطوس” في سوريا، قبل أيام من الضربة، التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، لمواقع تابعة للنظام السوري، فجر يوم السبت الماضي.

وتنقل “مينسك 127” وفقاً للصحيفة البريطانية، أسلحة وعتادا عسكريا، للنظام السوري بانتظام.

هذا وتحاول روسيا بحسب الصحيفة، استفزاز قوات البحرية الملكية البريطانية باستمرار، بتوجيه سفنها الحربية وغواصاتها، للمرور في مضيق “المانش”.