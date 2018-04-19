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وظائف إدارية وفنية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وظائف إدارية وفنية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=568800
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة.

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– مساعد إداري ثالث – رجال (Administrative Assistant III)
المتطلبات: شهادة دبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية أو إدارة المكاتب.

– مهندس كهربائي (Electrical Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس هندسة كهربقائية مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– فني شارات (Badging Technician)
المتطلبات: دبلوم إدارة أعمال أو ما يعادلها مع خبرة سنة في نفس المجال.

– مصور/مصمم طبي ثاني (Medical Illustrator II)
المتطلبات: دورة تدريبية بعد الثانوية أو دبلوم في مجال الفنون أو الجرافيك مع خبرة ثلاث سنوات في نفس المجال.

– مشغل معدات ثقيلة (Heavy Machinery Operator)
المتطلبات: ثانوية عامة مع خبرة سنتين في قيادة المركبات الخاصة والمعدات الثقيلة وتوفر رخص قيادة سارية المفعول.

– مراقب مخزون (Stock Controller)
المتطلبات: دبلوم إدارة مواد أو مشتريات أو ما يعادلها مع خبرة سنتين في نفس المجال.

بالإضافة إلى توفر وظائف إدارية وفنية وتقنية أخرى (للرجال والنساء) سبق الإعلان عنها في وظيفة.كوم على الرابط: https://www.wadhefa.com/news/4477

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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