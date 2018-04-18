احدث الأخبار

  أمير القصيم يفتتح ملتقى ( بيبان ) لتطوير المشاريع الشبابية في المنطقة   
منطقة القصيم
 وظائف إدارية وفنية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
أبرز المواد
 سفينة حربية روسية تستنفر البحرية البريطانية.. هل ستكون “شرارة الحرب” ؟!
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يرعى حفل مدارس المملكة
منطقة الرياض
 بالصور.. الدكتور فيصل الماجد ينال ماجستير التعليم الطبي
منطقة الرياض
 مساعد وزير الداخلية يتويج الفائزين بمسابقة الامير نايف لحفظ القرآن الكريم
منطقة الرياض
 توقيع وثيقة تعاون بين حرس الحدود وغرفة الرياض للاستفادة من بوابة “خبراتي” للمتقاعدين
منطقة الرياض
 صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع فاعل خير
منطقة الرياض
 جموع غفيرة تشيع الطفلة ترف إلى مثواها الأخير
منطقة الرياض
 ليبيا.. انطلاق الحملة الانتخابية لـ”القذافي” الابن
أبرز المواد
 مقتل قياديين في تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن
أبرز المواد
 العثور على “غواصة هتلر” المثيرة للجدل .. وتفاصيلها هنا
أبرز المواد
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

3 شروط لإصدار تأشيرة بديلة للعمالة المنزلية!

أبرز المواد
“مسعف المدينة “يتحدث لأول مرة عن لحظات العثور على شقيقه “جثة” في حادث.. وعلاقته بقصص الصرخة الـ21!

“مسعف المدينة “يتحدث لأول مرة عن لحظات العثور على شقيقه “جثة” في حادث.. وعلاقته بقصص الصرخة الـ21!

أبرز المواد
شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد

  أمير القصيم يفتتح ملتقى ( بيبان ) لتطوير المشاريع الشبابية في المنطقة   

  أمير القصيم يفتتح ملتقى ( بيبان ) لتطوير المشاريع الشبابية في المنطقة   
http://almnatiq.net/?p=568804
المناطق / بريدة

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، مساء اليوم الخميس أعمال ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي ، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد.

وأشاد المهندس الرشيد، بالتسهيلات التي وجدت بمنطقة القصيم والكوادر الشابة المتحمّسة، مثمناً للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود جهوده لانجاح الملتقى، ودعمه اللامحدود للشباب وعنايته بالأفكار الريادية والمشاريع النوعية، في سبيل إثراء الحركة التجارية بالمنطقة، مؤكداً استمرار هيئة المنشآت في دعم أصحاب الأعمال في كافة مناطق المملكة، وضخ رواد أعمال جدد في السوق وتمكين الشباب تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م .

وينتظر شباب منطقة القصيم من الجنسين مجموعة من الفرص موزعة على ستة أبواب هي باب الرحلة الذي يساعد على اختيار المجال الصحيح ،وباب الجهات الحكومية وفيه تسهيل للإجراءات المقدمة للمنشآت، وباب الفرص الاستثمارية الذي يعرض الفرص الملائمة وذات الجدوى، وباب التدريب الذي يساعد على تنمية المهارت وتطويرها، وباب منشآت للتعريف بجميع مبادرات الهيئة وتقديم بعض الخدمات المباشرة للزوار وتزويدهم بالفرص والمساحات التي يمكن للمنشآت الاستفادة منها، وأخيراًباب السوق الذي يتيح للمستفيد عرض منتجاته بطريقة صحيحة.

ويأتي الملتقى كإحدى المبادرات التي تسعى منشآت من خلاله لتعزيز الأفكار الريادية وتطويرها سواء من أصحاب المشاريع القائمة أو الراغبين في تأسيس كياناتهم التجارية الخاصة ، ليخلق بذلك مزيداً من الوظائف، ويسهم في نمو الناتج المحلي .

الجدير بالذكر، أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والأستفادة من الورش والدورات التدريبية بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل منذ الساعة 4 – 10 مساء .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل محافظ البكيرية ويتسلم تقرير منتدى الطاقة المتجددة

أمير القصيم يستقبل محافظ البكيرية ويتسلم تقرير منتدى الطاقة المتجددة
مدير تعليم البكيرية يرعى حفل ختام مسابقة “تدبر” الوزارية

مدير تعليم البكيرية يرعى حفل ختام مسابقة “تدبر” الوزارية
أمير القصيم يزور إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة

أمير القصيم يزور إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*