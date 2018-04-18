  أمير القصيم يفتتح ملتقى ( بيبان ) لتطوير المشاريع الشبابية في المنطقة   

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يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، مساء اليوم الخميس أعمال ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي ، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد.

وأشاد المهندس الرشيد، بالتسهيلات التي وجدت بمنطقة القصيم والكوادر الشابة المتحمّسة، مثمناً للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود جهوده لانجاح الملتقى، ودعمه اللامحدود للشباب وعنايته بالأفكار الريادية والمشاريع النوعية، في سبيل إثراء الحركة التجارية بالمنطقة، مؤكداً استمرار هيئة المنشآت في دعم أصحاب الأعمال في كافة مناطق المملكة، وضخ رواد أعمال جدد في السوق وتمكين الشباب تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م .

وينتظر شباب منطقة القصيم من الجنسين مجموعة من الفرص موزعة على ستة أبواب هي باب الرحلة الذي يساعد على اختيار المجال الصحيح ،وباب الجهات الحكومية وفيه تسهيل للإجراءات المقدمة للمنشآت، وباب الفرص الاستثمارية الذي يعرض الفرص الملائمة وذات الجدوى، وباب التدريب الذي يساعد على تنمية المهارت وتطويرها، وباب منشآت للتعريف بجميع مبادرات الهيئة وتقديم بعض الخدمات المباشرة للزوار وتزويدهم بالفرص والمساحات التي يمكن للمنشآت الاستفادة منها، وأخيراًباب السوق الذي يتيح للمستفيد عرض منتجاته بطريقة صحيحة.

ويأتي الملتقى كإحدى المبادرات التي تسعى منشآت من خلاله لتعزيز الأفكار الريادية وتطويرها سواء من أصحاب المشاريع القائمة أو الراغبين في تأسيس كياناتهم التجارية الخاصة ، ليخلق بذلك مزيداً من الوظائف، ويسهم في نمو الناتج المحلي .

الجدير بالذكر، أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والأستفادة من الورش والدورات التدريبية بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل منذ الساعة 4 – 10 مساء .