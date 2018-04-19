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عقوبات مشددة لأصحاب المصانع المخالفة بالمملكة!

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http://almnatiq.net/?p=568811
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المصانع ومستودعات منتجات التجميل العاملة دون تراخيص ستغلق، وستفرض عليها غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
وحسب ” عكاظ” قالت الهيئة في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية: “المصانع ومستودعات منتجات التجميل العاملة دون تراخيص معرضة لتطبيق المخالفات المنصوص عليها نظامياً.
وأكدت الهيئة ضرورة تقدم مصانع ومستودعات منتجات التجميل غير المرخصة للحصول على التراخيص بشأن المنشآت.

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