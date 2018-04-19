أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المصانع ومستودعات منتجات التجميل العاملة دون تراخيص ستغلق، وستفرض عليها غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
وحسب ” عكاظ” قالت الهيئة في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية: “المصانع ومستودعات منتجات التجميل العاملة دون تراخيص معرضة لتطبيق المخالفات المنصوص عليها نظامياً.
وأكدت الهيئة ضرورة تقدم مصانع ومستودعات منتجات التجميل غير المرخصة للحصول على التراخيص بشأن المنشآت.
عقوبات مشددة لأصحاب المصانع المخالفة بالمملكة!
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المصانع ومستودعات منتجات التجميل العاملة دون تراخيص ستغلق، وستفرض عليها غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
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