احدث الأخبار

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!
أبرز المواد
 تصريحات سعودية رفعت النفط لأعلى سعر منذ ديسمبر 2014
أبرز المواد
 شاهد: دورات المياه الذكية في الصين
أبرز المواد
   أمير القصيم يفتتح ملتقى ( بيبان ) لتطوير المشاريع الشبابية في المنطقة   
منطقة القصيم
 وظائف إدارية وفنية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
أبرز المواد
 سفينة حربية روسية تستنفر البحرية البريطانية.. هل ستكون “شرارة الحرب” ؟!
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يرعى حفل مدارس المملكة
منطقة الرياض
 بالصور.. الدكتور فيصل الماجد ينال ماجستير التعليم الطبي
منطقة الرياض
 مساعد وزير الداخلية يتويج الفائزين بمسابقة الامير نايف لحفظ القرآن الكريم
منطقة الرياض
 توقيع وثيقة تعاون بين حرس الحدود وغرفة الرياض للاستفادة من بوابة “خبراتي” للمتقاعدين
منطقة الرياض
 صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع فاعل خير
منطقة الرياض
 جموع غفيرة تشيع الطفلة ترف إلى مثواها الأخير
منطقة الرياض
شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

شاهد.. مضاربة وفوضى في مهرجان شرورة السياحي بنجران!

أبرز المواد
“مسعف المدينة “يتحدث لأول مرة عن لحظات العثور على شقيقه “جثة” في حادث.. وعلاقته بقصص الصرخة الـ21!

“مسعف المدينة “يتحدث لأول مرة عن لحظات العثور على شقيقه “جثة” في حادث.. وعلاقته بقصص الصرخة الـ21!

أبرز المواد
شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد
ضبط “الطبيبة” قائدة المركبة في ” الباحة” بعد ظهورها في مقطع فيديو.. وهكذا بررت مخالفتها!

ضبط “الطبيبة” قائدة المركبة في ” الباحة” بعد ظهورها في مقطع فيديو.. وهكذا بررت مخالفتها!

أبرز المواد

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!
http://almnatiq.net/?p=568813
المناطق_متابعات

اكتشف مصري بعد مرور 7 سنوات على زواجه بأنه كان متزوجًا من رجل أجرى عملية تحويل جنس.
وتفصيلا علم الزوج بالواقعة صدفة حيث استمع لحديث رجلين استقلا سيارته التاكسي واللذين حضرا إلى القاهرة للمرة الأولى، وأخذا طوال الطريق يرويان حكاية قديمة عن جارهما سعيد الذي أُجريت له عملية تحويل الجنس بعد 15 عامًا من ولادته.
وحسب صحف ” مصرية” اكتشف الزوج أنّ جارهما الذي أجرى عملية تحويل جنس هو زوجته سعيدة حيث ازدادت شكوكه بعد أن ذكرا اسم صديقهما الذي تمنيا اللقاء به من جديد “سعيد فتحي”، وزوجتة تدعى سعيدة فتحي، وتنتمي عائلتها للبلدة نفسها التي ذكرها الرجلان.
توجه الزوج إلى منزله وراح يضرب سعيدة ضربًا مبرحاً. وقد استطاع والدها تخليصها من بين يديها بعد أن نال هو الآخر نصيبه من الشتائم واللعنات. وبعد أن أخذ ابنته إلى المستشفى قصد مركز الشرطة وحرر محضراً باعتداء زوج ابنته عليها بالضرب المبرح، وأمام تقرير طبي بالإصابات وشهادة مجموعة من الجيران صدر بحق الزوج أمر بضبطه وإحضاره.
ويواجه الزوج عقوبة بالسجن بعدما اعتدى على زوجته، رغم أنه روى للقاضي كيف خدعته زوجته وأخفت عنه ماضيها الذكوري طيلة سبع سنوات حتى عرفه بالصدفة. إلا أنه لا يملك دليلاً واحداً على أنّ زوجته لم تصارحه بماضيها.

روابط ذات صلة

تصريحات سعودية رفعت النفط لأعلى سعر منذ ديسمبر 2014

تصريحات سعودية رفعت النفط لأعلى سعر منذ ديسمبر 2014
شاهد: دورات المياه الذكية في الصين

شاهد: دورات المياه الذكية في الصين
وظائف إدارية وفنية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وظائف إدارية وفنية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*