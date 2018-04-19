بالفيديو.. بداية النهاية لسيارات «الليموزين» بالرياض

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كتبت وسائل النقل الجديدة في السعودية بداية النهاية لسيارات الليموزين في مدينة الرياض .ووفقاً لتقرير يشرح الواقع، ويتنبأ للمستقبل الذي ستشهده السعودية، أعد برنامج “الله يعطيك خيرها” على شاشة الإخبارية تقريرًا عن وضع الليموزينات في مدينة الرياض، ورصد ردة فعلهم بعد التطبيقات الجديدة، وما مدى أثرها عليهم.

وتنقل معد التقرير عبدالله فهم بين سائقي التاكسي العادي مرورًا بسائقي التوصيل عبر التطبيقات، حتى استقر في نهاية التقرير في قطار الرياض في شرح مفصل لمستقبل النقل في السعودية.

يُذكر أن برنامج الله يعطيك خيرها يبث عبر “الإخبارية” كل جمعة الساعة الثانية ظهرًا، وقد تفاعل معه المجتمع حتى وصل عدد مشاهداته إلى خمسة ملايين ونصف المليون مشاهدة، ويقدمه يوسف الجراح