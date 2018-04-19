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أمطار الباحة تبشر بموسم سياحي يجذب الزوار

أمطار الباحة تبشر بموسم سياحي يجذب الزوار
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المناطق_الباحة

تشهد منطقة الباحة خلال هذه الأيام أمطار خير وبركة شملت السراة وتهامة والبادية وشكّلت السحب الركامية وحبات البرد التي غطت سفوح الجبال وشلالات المياه المنسكبة كماء الفضة لوحات بانورامية باذخة الجمال.

وزادت تلك المناظر الأخاذة من بهاء وحسن الباحة المصيف الأجمل في بلادنا وغدت كوردة تضوع بأريجها الفواح المصطافين والزوار وعشاق الطبيعة الخلابة.

ويتوقع بعد هذا الخير العميم من أمطار البركة أن يصبح صيف هذا العام مميزاً بأكتساء سفوح الجبال وبطون الأودية بخضرة زاهية، فاللوحات الطبيعية الآسرة كانت مدعاة لتسابق هواة التصوير في استثمار هذه الأوقات الماتعة بالتقاط العديد من الصور لنقلها عبر وسائل الاعلام المختلفة والتي تؤكد أن الباحة أحد أهم المواقع السياحية في وطننا الغالي.

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