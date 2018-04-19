«آل الشيخ» يتكفل بانتقال الأصبحي لمانشستر يونايتد

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن رئيسها تركي آل الشيخ، تكفل بانتقال الناشئ السعودي الموهوب خالد بن علي الأصبحي إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدخل الأصبحي في أجواء معايشة وتدريب داخل النادي الإنجليزي، في إطار الشراكة بين يونايتد وهيئة الرياضة بالمملكة.

وكان لهيئة الرياضة دور في انتقال 9 لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، من بينهم عدد من اللاعبين الصاعدين ونجوم كبار.

وتأتي تجارب الاحتراف بهدف إكساب اللاعبين، خاصة الدوليين، مزيداً من الخبرات، قبل مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا بداية من 14 يونيو المقبل.ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم روسيا المنظمة ومصر وأوروغواي.