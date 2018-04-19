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إتفاق بين أرامكو وشركة روسية في مجال الغاز

إتفاق بين أرامكو وشركة روسية في مجال الغاز
http://almnatiq.net/?p=568843
المناطق_الدمام

اتفقت شركتا غازبروم الروسية وأرامكو السعودية على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الأمور الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام الماضي.

وجاء في بيان لشركة غازبروم الروسية أن توقيع الاتفاق جرى خلال لقاء رئيس الشركة أليكسي ميلر مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ورئيس شركة أرامكو، أمين بن حسن الناصر في الرياض.
وأشير في البيان إلى أن الجانبين قيما إيجابيا آفاق التعاون في مجال الغاز.

جدير بالذكر أن غازبروم وأرامكو وقعتا مذكرة التفاهم في أكتوبر عام 2017، للتعاون في مجال التنقيب وإنتاج الغاز ونقله وتخزينه، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بالغاز المسال.

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