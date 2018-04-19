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رابطة الليغا تعلن عن موعد «كلاسيكو الأرض»

رابطة الليغا تعلن عن موعد «كلاسيكو الأرض»
http://almnatiq.net/?p=568856
المناطق_وكالات

حددت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا” موعد قمة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو في الجولة 36 يوم 6 مايو المقبل.

وجاء الإعلان عن توقيت القمة المرتقبة بين قطبي إسبانيا ضمن مواعيد الجولة 36 من المسابقة والتي ستفتتح بمواجهة إشبيلية وريال سوسييداد على ملعب رامون سانشيز بيثخوان 4 مايو .

كما ستشهد الجولة مباراتي ديربي الأولى الخاصة بإقليم غاليثيا بين سيلتا فيغو وديبورتيفو لا كورونيا على ملعب الأول “بالايدوس” يوم السبت، والثانية بمدينة فالنسيا، بين فياريال وفالنسيا على ملعب لاسيراميكا.

يذكر أن مواجهة الدور الأول في الكلاسيكو انتهت لصالح الفريق الكاتالوني: في عقر دار غريمه التقليدي سانتياغو برنابيو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الفريق الكاتالوني صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، بينما يأتي الميرينغي ثالثاً بـ67 نقطة، قبل مباراته الليلة أمام أتلتيك بلباو.

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