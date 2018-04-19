أمانة القصيم تزيل وتعالج 534 موقع من أحواش المواشي والابل و89 موقع بيع عشوائي

المناطق_بريدة

أزالت أمانة منطقة القصيم مؤخرا مجموعة من الحظائر العشوائية للمواشي والإبل في اطار الحملة للتحسين المشهد البصري ومعالجة التشوه البصري الناتج من هذه التكوينات العشوائية حيث نتج عن هذه الحملة إزالة 534 موقع من أحواش الماشية ومازالت الحملة قائمة من أجل تحقيق أهدافها , هذا وكانت الأمانة أشعرت في وقت سابق أصحاب حظائر المواشي والإبل السائبة ونشر لوحات على الطرق الرئيسية والأماكن العامة’ بضرورة إخلاء مواقعهم وكذلك أهمية التقيد بالأنظمة وحجز مواشيهم وإبعادها عن الأماكن القريبة من الطرق وبضرورة إخلاء الموقع وإزالة المخالفات قبل ان تباشر عملية الإزالة ضمن لجنة شكلت بتوجيه من إمارة المنطقة من أمانة منطقة القصيم ، وشرطة المنطقة ، وإدارة الطرق والنقل ، والقوة الخاصة لأمن الطرق ، وترأسها إمارة المنطقة و معالجة ما تشكله الإبل السائبة من خطر على مرتادي الطرق والتشوهات التي تلحق بمداخل المدن .

كما قامت أمانة القصيم قي ذات السياق ضمن معالجة التشوة البصري وفي إطار السعي إلى تحسين المشهد البصري بمشاركه الجهات الأمنية قوة الضبط الميداني .. بجولة ميدانية استهدفت المحلات والباعة الجائلين وكذلك أسواق بيع الخضار والفواكه واللحوم بطريق الملك عبدالعزيز التي يشرف عليها عماله وافدة حيث ضبط أكثر من 89 بائع وتم مصادرة مجموعة من المواد الغذائية والطيور والأسماك حيث تمت مصادرة اكثر من ٢ طن من من الأغذية المخزنة بطرق غير مناسبة وما زالت الجهود قائمة من أجل معالجة مواقع البيع العشوائية التي أدت لإغلاق الطرقات وتنظيف الكثير من المواقع وإزالة المخلفات الناتجة من ذلك .