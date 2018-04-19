مياه المدينة: إيقاف الخدمة عن أي عميل لم يحدث بياناته

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دعت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة عملاءها إلى تحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2030 وعبر الموقع الرسمي للمديرية http://www.mwa.gov.sa/MWA/Responsive/CSINfoUpdate.aspx أو زيارة إدارة خدمات العملاء أو فروع المياه بالمحافظات لضمان استمرارية الخدمة ولتفادي تراكم مديونيات استهلاك المياه.

وذكرت المديرية بأن عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم وأن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات حتى لا تتراكم المديونيات عليهم وتنبه المديرية إلى أنها ستفصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد الفواتير السابقة لهم.