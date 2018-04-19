السفارة في ماليزيا تحذر من لصوص «الدراجات»

المناطق_الرياض

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى كوالالمبور، السعوديين المقيمين في ماليزيا والقادمين إليها بغرض السياحة أو أمور أخرى، لتوخي الحذر أثناء التجوال في الشوارع التي يرتادها السياح عادة خاصة منطقة «بوكيت بينتانغ» أو كما يعرف بـ«شارع العرب» في العاصمة كوالالمبور.

ونصحت بعدم وضع جوازات السفر وأي من الوثائق أو المبالغ المالية الكبيرة أو الأشياء الثمينة في الحقائب اليدوية، بعد تكرار مشاكل السرقة والنشل من أشخاص ممن يقودون دراجات نارية.

ودعت بأخذ الحيطة والاتصال بالسفارة في حالة الطوارئ على الأرقام «0060342579588 و0060123199845 و0060122204846»