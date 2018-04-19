احدث الأخبار

الهيئة العامة للزكاة والدخل تضبط مستودعاً للتبغ بالرياض بسبب التهرب الضريبي
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من كحل ( بن عزيز كحل أثمد أصفهاني ) لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ والأنتيمون
أبرز المواد
 مؤسسة التقاعد تتقاعد عن خدمة المتقاعدين حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 انتحار «42» معلماً بسبب البطالة!
أبرز المواد
 انطلاق التسجيل في برنامج بيت جميل للفنون التراثية بجدة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تزيل وتعالج 534 موقع من أحواش المواشي والابل و89 موقع بيع عشوائي
أبرز المواد
 السفارة في ماليزيا تحذر من لصوص «الدراجات»
أبرز المواد
 مياه المدينة: إيقاف الخدمة عن أي عميل لم يحدث بياناته
أبرز المواد
 رابطة الليغا تعلن عن موعد «كلاسيكو الأرض»
أبرز المواد
 النيابة العامة: هذه عقوبة التقارير الطبية المزوّرة
أبرز المواد
 العثور على جثة داخل مركبة بجوار حديقة طيبة الاسم بالعقيق
أبرز المواد
 شاهد: عائلة طائرات B707 في القوات الجوية السعودية
أبرز المواد
شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

شاهد.. محلل سياسي يفضح “خيانة الدوحة”: قطر سربت المعلومات العسكرية والسرية من داخل أروقة الاجتماعات الخليجية لمن وعدها بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

أبرز المواد
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

أبرز المواد
استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

أبرز المواد

السفارة في ماليزيا تحذر من لصوص «الدراجات»

السفارة في ماليزيا تحذر من لصوص «الدراجات»
http://almnatiq.net/?p=568865
المناطق_الرياض

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى كوالالمبور، السعوديين المقيمين في ماليزيا والقادمين إليها بغرض السياحة أو أمور أخرى، لتوخي الحذر أثناء التجوال في الشوارع التي يرتادها السياح عادة خاصة منطقة «بوكيت بينتانغ» أو كما يعرف بـ«شارع العرب» في العاصمة كوالالمبور.

ونصحت بعدم وضع جوازات السفر وأي من الوثائق أو المبالغ المالية الكبيرة أو الأشياء الثمينة في الحقائب اليدوية، بعد تكرار مشاكل السرقة والنشل من أشخاص ممن يقودون دراجات نارية.

ودعت بأخذ الحيطة والاتصال بالسفارة في حالة الطوارئ على الأرقام «0060342579588 و0060123199845 و0060122204846»

روابط ذات صلة

الهيئة العامة للزكاة والدخل تضبط مستودعاً للتبغ بالرياض بسبب التهرب الضريبي

الهيئة العامة للزكاة والدخل تضبط مستودعاً للتبغ بالرياض بسبب التهرب الضريبي
“الغذاء والدواء” تحذّر من كحل ( بن عزيز كحل أثمد أصفهاني ) لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ والأنتيمون

“الغذاء والدواء” تحذّر من كحل ( بن عزيز كحل أثمد أصفهاني ) لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ والأنتيمون
مؤسسة التقاعد تتقاعد عن خدمة المتقاعدين حتى إشعار آخر

مؤسسة التقاعد تتقاعد عن خدمة المتقاعدين حتى إشعار آخر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*