انطلاق التسجيل في برنامج بيت جميل للفنون التراثية بجدة

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تستقبل فن جميل الآن طلبات التسجيل للسنة الثالثة من برنامج بيت جميل للفنون التراثية جدة في المدينة القديمة (البلد).

وستستمد الدورة التي تستغرق عاما واحدا في الفنون التراثية إلهامها من فن وهندسة المنازل التقليدية، مع زيارات ميدانية منتظمة لدراسة التراث الثقافي الغني للبلد. وسيتم تدريس الدورة من قبل مدرسين من مؤسسة مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية في لندن، وبيت جميل للفنون التراثية / القاهرة، ونخبة من الأساتذة المحليين من بينهم أحمد عنقاوي. وبهذه المناسبة، قالت أنطونيا كارفر، المدير التنفيذي لمؤسسة فن جميل:”لقد سعدنا كثيرا بإلتزام وإبداع المشاركين في السنوات الماضية من البرنامج حيث تنوعت الأعمال من اللوحات المصغرة إلى قطع الأثاث، ومن الأعمال المعاصرة باستخدام مواد جديدة إلى قطع فنية تعكس التراث القديم للبلد. نحن متحمسون جدا للسنة الثالثة من برنامج بيت جميل للفنون التراثية / جدة – الوحيد من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي- و نتوقع إقبالا أكثر من أي وقت مضى.”

يشمل منهج الفنون التراثية مجموعة من الوحدات في كل من الهندسة الإسلامية، الأنماط الهندسية والتصميم، الزخرفة النباتية، تناسق الألوان وتقنيات الديكور، النجارة وأعمال الخشب، النحت على الجبس والحرف التقليدية الأخرى. وستتم دعوة الطلاب، على مدار العام، للمشاركه في المهرجانات الفنية الكبرى في جدة، بما في ذلك المعارض وورش العمل والأستوديوهات المفتوحة، وفرص للتطوع في المدارس وورش العمل للأطفال والمجتمع المحلي. وسيكمل جميع

الطلاب دراستهم بمشروع فني نهائي يتم عرضه في معرض خاص في بيت جميل للفنون التراثية / جدة.

يتخرج الطلاب من البرنامج مع فهم عميق للمبادئ وأساليب التطبيق العملي للفنون التراثية، وتعزيز الفرص المهنية في مجال الفنون، والحفاظ على التراث، والحفاظ على الهندسة المعمارية والصناعات الإبداعية.

و سيكون آخر يوم للمشاركة والتسجيل في البرنامج هو 13 مايو، وسيتم دعوة المشاركين لتقديم مجموعة من أعمالهم خلال المقابلة التي ستضم معلمين من مؤسسة مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية وذلك في بيت جميل للفنون التراثية / جدة يومي 22 و 23 مايو 2018.