مؤسسة التقاعد تتقاعد عن خدمة المتقاعدين حتى إشعار آخر

المناطق_سليمان الدخيل

يتداول منذ فترة طويلة ملف المتقاعدين لـ 8 مطالب على رأسها رفع الحد الأدنى إلى 3000 ريال وتأمين طبي وقد سعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في دورتها الأولى إلى رفع تلك المطالب للمقام السامي وتم الموافقة عليها ومن ذاك الحين وحتى كتابة هذا التقرير لم يرد شيء من الاعتمادات التي تم الموافقة عليها للعمل على تلك المطالب من قبل الجهات ذات العلاقة.

كما يذكر أن هناك مشروع جميل عرج به الكاتب الصحفي فهد الصالح ضمن الملف المرفوع للمقام السامي بعنوان مشروع الأمير نايف بن عبدالعزيز للمراكز الثقافية للمتقاعدين وكل هذا لم يعد له أي صوت أو أي تفاعل من قبل الجهات ذات الاختصاص لأسباب لا تعرف ، علماً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجاهلت كل المطالب التي جاءت بالموافقة لصالح المتقاعدين.

من جهة أخرى رأى الكثير أن 3000 ريال راتب للمتقاعد غير كافية ولو بأي شكل من الأشكال وغير مجزية بأي صورة فقد أصبح الغلاء ملاحقاً للجميع فكيف بمتقاعد لا يستلم غير 3000 ريال و أقل في ظروف قد ترهقه في حمل هم كبير عليه ، هناك مصاريف علاجية و غذائية و احتياجات للمنزل و العائلة وقد يكون الحمل أكبر عندما يكون من يعولهم من الإناث ففرص العمل لهم قد تكون معدومة ولا خيارات متعددة لهم في الالتحاق في أي عمل قد يناسبهم والمتاح قد يكون لأصحاب الخبرات و لمن يستطعن التكفل بمصاريف النقل و احتياجات أخرى للعمل من المصاريف النثرية في حال البدء وهذا ما يزيد في هم المتقاعد أما في حال كان نسبة الذكور أكبر في مساندة متقاعدهم عن العمل في تسيير أمور كثيرة مع المتقاعد في حال كان الأبناء في أوضاع ميسرة.

ومن الهموم الكبيرة التي يعاني منها المتقاعد وخاصة العسكري أن راتبه ينقص بشكل كبير من بدلات كثيرة ويبقى له القليل وهذا ما يؤثر على تحقيق احتياجاته الأساسية ومتطلبات الحياة الضرورية له و لعائلته.

فمنهم من تكون خدمته قليلة وهذا يشكل خطر كبير في تحقيق الوصول إلى راتب تقاعد جيد ومؤشر غير مناسب في حال تقاعده وقد يكون عليه التزامات وقروض شخصية.

أصوات المتقاعدين لم ترفع كثيراً كون مطالبهم ليست كثيرة و ليست بالمستحيلة بل يطالبون بتأمين مسكن لهم يأويهم هم وعائلتهم و تأمين طبي وزيادة راتب التقاعد هو لذاك الهدف الذي منه يطالب المتقاعد.

“المناطق” تستغرب تجاهل كبرى الشركات و القطاعات الحكومية والخدمية في تقديم خدمات خاصة وخصومات للمتقاعدين تعنون برد الجميل لهم أو عبارة شكراً لكم ، فمن المتقاعدين عسكريين ساهموا بشكل من الأشكال في خدمة و حماية هذا الوطن بعد الله وأنت جزء منه فقد إفتدى بروحه لحماية الوطن فلما لا تقدم تلك الشركات خدمات و خصومات للمتقاعدين بكل الصور التي تفي بقدر ما قدموا من خدمة طوال فترة عملهم.

ومن جانب آخر طالب الكاتب الصحفي فهد الصالح من القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والقطاعات الخاصة إلى إستثمار المتقاعدين فهم أصحاب خبرة و كفاءة و طاقات في كثير من المناشط في شتى الأعمال للإستفادة منهم بخبراتهم.

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