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“الغذاء والدواء” تحذّر من كحل ( بن عزيز كحل أثمد أصفهاني ) لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ والأنتيمون

“الغذاء والدواء” تحذّر من كحل ( بن عزيز كحل أثمد أصفهاني ) لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ والأنتيمون
http://almnatiq.net/?p=568880
المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج كحل عيون يحمل اسم “بن عزيز كحل أثمد أصفهاني” بسبب احتوائه على نسب عالية من الرصاص والزرنيخ والأنتيمون.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa ، أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج كحل العيون “بن عزيز كحل أثمد أصفهاني bin aziz kohl asmad asfhani” المصنّع في المملكة العربية السعودية، على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ الأنتيمون، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص والزرنيخ والأنتيمون يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، لافتة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ولمزيد من المعلومات حول المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة يمكن زيارة موقعها الالكتروني: www.sfda.gov.sa.

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