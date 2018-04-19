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الهيئة العامة للزكاة والدخل تضبط مستودعاً للتبغ بالرياض بسبب التهرب الضريبي

الهيئة العامة للزكاة والدخل تضبط مستودعاً للتبغ بالرياض بسبب التهرب الضريبي
http://almnatiq.net/?p=568885
المناطق - واس

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل مجموعة من العمالة الوافدة في أحد المستودعات بمنطقة الرياض تقوم بتخزين منتجات التبغ ومشتقاته ومزاولة النشاط التجاري دون تسديد الضريبة الانتقائية على تلك السلع.
وأوضحت الهيئة أن الفرق الميدانية التابعة لها داهمت مؤخراً المستودع التابع لإحدى المؤسسات التجارية وضبطت منتجات للتبغ ومواد أخرى من مشتقاته تستخدم لخلطها ,حيث تتقاضى المؤسسة من المستهلكين قيمة الضريبة الانتقائية على تلك السلع لكنها لا تقوم بسدادها في الإقرارات الضريبية للهيئة مما يعد تهرباً ضريبياً.
وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة التهرب الضريبي على هذه المؤسسة بلغت قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم سدادها، حيث تنص لائحة المخالفات والعقوبات في الضريبة الانتقائية على أن غرامة التهرب الضريبي تعادل قيمة الضريبة المستحقة.
مما يذكر أن الضريبة الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب ‏متفاوتة، وهي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.‏

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