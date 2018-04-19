عميد الكلية التقنية بنجران يزور برنامج البكالوريوس المسائي

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قام عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري بزيارة تفقدية لبرنامج البكالوريوس المسائي للوقوف على احتياجات والاستماع إلى مقترحات وملحوظات متدربي البرنامج.

حيث تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التدريبية والأكاديمية في الكلية.

مشيراً الى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على تطبيق الجودة في كافة برامجها المنفذة بما ينعكس على جودة المخرجات من شباب الوطن ليكونوا قادرين على ممارسة مهنهم بكل كفاءة يتطلبها سوق العمل لمواكبة مرحلة مهمة نحو تحقيق رؤية الوطن 2030.

ولذلك أكد “الصقري” خلال زيارته على ضرورة حِرص المتدرب على اكتساب المهارات وتطوير الذات ومواكبة التطور، والاهتمام بكل ما تقدمه الكلية من خدمات أكاديمية لمتدربيها. ​