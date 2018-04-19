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غرفة الأحساء تنظم ندوة للتعريف بالمركز الارشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء.. وكيفية الاستفادة من خدماته؟ الثلاثاء

غرفة الأحساء تنظم ندوة للتعريف بالمركز الارشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء.. وكيفية الاستفادة من خدماته؟ الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=568923
المناطق - الأحساء

تنظم غرفة الأحساء بالتعاون مع المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء، ندوة عامة بعنوان (التعّرف على المركز الارشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء.. وكيف تستفيد من خدماته؟)، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 8/8/1439هـ الموافق 24/4/2018م، السابعة 8 مساء، للرجال والنساء، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

وتأتي الندوة في إطار اتفاقية التعاون الإطارية الموقعة مؤخرًا بين الغرفة والمديرية العامة للزراعة بالأحساء ممثلة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تقوم على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون والمشاركة بينهما بما يحقق أهدافهما المشتركة ويصب في مصلحة مجتمع واقتصاد الأحساء، وتتضمن مجالات التعاون تنظيم الفعاليات المشتركة والبحوث والدراسات والاستشارات الزراعية والتدريب بالإضافة إلى المشاركة والدعم اللوجستي.

وتناقش الندوة فكرة إنشاء المركز ودوره وأهدافه والمنهجية الزراعية التي يتبناها في إطار تحقيق أهدافه في المحافظة على البيئة وتحقيق قدرة تنافسية للمزارع ليسهم في زيادة كمية الإنتاج الزراعي المحلي بأقل استخدام للموارد الطبيعية وخاصة المياه، الأمر الذي يشجع المزارعين على استغلال المزرعة استغلالًا كاملًا في جميع المجالات الزراعية، بدءًا من الإنتاج النباتي وتنمية الثروة الحيوانية، مرورًا بتدوير المخلفات النباتية والحيوانية وإنتاج الأسمدة العضوية.

ومن جهته أوضح المهندس صادق الرمضان رئيس اللجنة التنمية الزراعية بالغرفة أن الندوة ستعرّف بالمركز الارشادي للمزرعة المتكاملة الذي يُعد نقلة نوعية في خدمات الإرشاد المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والنحالين وصيادي الأسماك بشرائحهم المختلفة، مبينًا أن البرامج النوعية التي يقدمها المركز تسهم في إرشاد المزارع بكيفية استفادته من جميع مخرجات مزرعته ومخلفاتها لإيجاد تدفقات نقدية يستفيد منها في تحسين العائد المادي له، إلى جانب توعيته وإثراء معرفته التقنية الزراعية.

يشٌار إلى أن المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء، هو الأول على مستوى المملكة، والذي تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في عام 2015، وأضحى اليوم معلمًا سياحيًا زراعيًا بارزًا في الأحساء، بفضل اعتماده أفضل وأكثر المناهج والأساليب الزراعية شيوعًا في البلدان المتقدمة بهدف المحافظة على البيئة وتعزيز القدرة التنافسية للمزارعين.

والجدير ذكره أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإرشادية للمزارعين بمنظور علمي حديث يعتمد على تقديم النماذج الزراعية الحديثة من خلال المشاهدة المباشرة للمنتجات في المركز بالإضافة إلى تقديم النماذج الزراعية المتكاملة والحديثة سواء في أنماط الزراعة أو الأساليب أو الممارسات الزراعية، بدءًا من تهيئة الأرض للزراعة وانتهاءً بإعداد المنتج للتسويق ونقل تلك المعارف للمزارعين.

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