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اختتام الأنشطة الطلابية بمكتب التعليم بالبرك

اختتام الأنشطة الطلابية بمكتب التعليم بالبرك
http://almnatiq.net/?p=568936
الصوالحة - محمد الغبيشي
نظم مكتب التعليم بالبرك مساء البارحة  ، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية لهذا العام بمدرسة أبي سعيد الخدري بالصوالحة ، بحضور رئيس مركز سعيدة الصوالحة الاستاذ عمر بن مشبب بن حسان ،  ومدير التعليم بمحافظة محايل عسير الأستاذ منصور بن عبدالله  آل شريم ومدير مكتب التعليم بالبرك الأستاذ عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة   .
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة, بعرض رياضي أشتمل على قصة حركيّة و عروض مختلفة  ، , ثم كلمة لمدير تعليم محافظة محايل عسير  منصور بن عبدالله آل شريم  شكر فيها كل القائمين على العرض الرياضي وما صاحبة من عروض متميزة هي نتاج عمل دؤوب و إخلاص مستمر  , بعد ذلك إتجه الجميع للتجول داخل القرية التراثية التي تفردت بعبق الماضي وما كان عليه زمن الأجداد ، بعد ذلك شرف رئيس مركز سعيدة الصوالحة ومدير تعليم محايل عسير الحفل الثقافي والذي أقيم بعد صلاة العشاء ، حيث تحدث مدير مكتب البرك الأستاذ عبدالرحمن ابو زلفه قائلا أن هذا الحفل هو ختام الأنشطة الطلابية والتي أستمرت عاما كاملا ، تنوعت مخرجاتها واتت ثمارها ، موضحا أن النشاط الطلابي في المدارس أنعكس بشكل إيجابي لتنمية مهارة وفكر الطالب ، مختتما  كلمته بالشكر الخالص لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على عنايتهم الدائمة في كل ما يخص التعليم في مملكتنا الغالية ، كما قدم شكره لرئيس مركز الصوالحة ومدير تعليم محايل عسير على حضورهم الذي كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع ، وخير معين وحافز ، كما قدم شكره لكل المعلمين والطلاب المشاركين في ختام الأنشطة الطلابية لهذا العام .
بعد ذلك توالت فقرات الحفل بين قصائد شعرية ومنلوج و أوبريت .
وفي نهاية الحفل, كرم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور آل شريم عدداً من قادة المدارس المشاركين في حفل ختام الأنشطة الطلابية .

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