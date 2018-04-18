اختتام الأنشطة الطلابية بمكتب التعليم بالبرك

الصوالحة - محمد الغبيشي

نظم مكتب التعليم بالبرك مساء البارحة ، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية لهذا العام بمدرسة أبي سعيد الخدري بالصوالحة ، بحضور رئيس مركز سعيدة الصوالحة الاستاذ عمر بن مشبب بن حسان ، ومدير التعليم بمحافظة محايل عسير الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم ومدير مكتب التعليم بالبرك الأستاذ عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة, بعرض رياضي أشتمل على قصة حركيّة و عروض مختلفة ، , ثم كلمة لمدير تعليم محافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم شكر فيها كل القائمين على العرض الرياضي وما صاحبة من عروض متميزة هي نتاج عمل دؤوب و إخلاص مستمر , بعد ذلك إتجه الجميع للتجول داخل القرية التراثية التي تفردت بعبق الماضي وما كان عليه زمن الأجداد ، بعد ذلك شرف رئيس مركز سعيدة الصوالحة ومدير تعليم محايل عسير الحفل الثقافي والذي أقيم بعد صلاة العشاء ، حيث تحدث مدير مكتب البرك الأستاذ عبدالرحمن ابو زلفه قائلا أن هذا الحفل هو ختام الأنشطة الطلابية والتي أستمرت عاما كاملا ، تنوعت مخرجاتها واتت ثمارها ، موضحا أن النشاط الطلابي في المدارس أنعكس بشكل إيجابي لتنمية مهارة وفكر الطالب ، مختتما كلمته بالشكر الخالص لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على عنايتهم الدائمة في كل ما يخص التعليم في مملكتنا الغالية ، كما قدم شكره لرئيس مركز الصوالحة ومدير تعليم محايل عسير على حضورهم الذي كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع ، وخير معين وحافز ، كما قدم شكره لكل المعلمين والطلاب المشاركين في ختام الأنشطة الطلابية لهذا العام .

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بين قصائد شعرية ومنلوج و أوبريت .

وفي نهاية الحفل, كرم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور آل شريم عدداً من قادة المدارس المشاركين في حفل ختام الأنشطة الطلابية .