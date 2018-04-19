أمانة الشرقية : حملة على لوحات المحال التجارية لتحسين الواجهات وإزالة التشوهات البصرية

المناطق - الدمام

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، تنفيذ حملات ميدانية وتوعوية، على المحال التجارية وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية، والتوعية بالآليات الفنية الخاصة بالدعاية والاعلان، يأتي ذلك امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية، في الحد من التلوث البصري وتحسين المظهر العام للمباني والعامة، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري (#تحسين_المشهد_الحضري #كذا_أحلى)، التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وبدأت أمانة المنطقة الشرقية، في تشكيل فرق ميدانية، لمتابعة لوحات المحال التجارية الدعائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلان، الواردة في اللائحة الصادرة من وكالة الشئون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تمهيدا للبدء في جولات ميدانية لرصد المحال المخالفة.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في (تصريح صحافي) :” أنه ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية في تحسين المشهد الحضري والحد من التشوهات البصرية، وأمتدادا لحملة معالجة التشوه البصري (#تحسين_المشهد_الحضري #كذا_أحلى)، التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعتزم الأمانة اطلاق حملة توعوية وميدانية للوحات الدعائية في المحال التجارية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بتلك اللوحات وعدم مخالفتها للاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلانية، الواردة في اللائحة الصادرة من وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والقروية، إضافة إلى تطبيق العقوبات و الجزاءات البلدية كمرحلة أخيرة بحسب لائحة الجزاءات والغرامات والتعليمات التنفيذية للائحة.

وأضاف الصفيان :” أن الأمانة تبدأ في مرحلة رصد المخالفات عقب انتهاء المرحلة الأولى من الحملة، والتي تهدف إلى التوعية بالاشتراطات الخاصة في اللوحات”.

وحول الاشتراطات ، ذكر الصفيان :” يشترط باللوحات الإعلانية على واجهات المباني الخاصة بالأنشطة التجارية ألا تزيد المساحة الكلية للإعلانات الموضوعة على واجهة معينة عن 20 بالمائة من مساحة هذه الواجهة، إضافة إلى أن يكون الإعلان مسطحا وموضوعا على المبنى الرئيسي أو موازيا له, كما يشترط أن يكون مواجها للطريق العام”.

وأكد الصفيان اتاحة الإضاءة للإعلان بشرط ألا يؤثر على سلامة وحركة المرور، كما أشار إلى اشتراط عدم بروز اللوحة فوق مستوى نهاية ارتفاع المبنى المعلقة عليه، و أن لا يزيد عدد اللوحات عن لوحة واحدة لكل واجهة محل على الشارع، كما أن يكون الحد الأقصى للوحات الإعلانية لكل استعمال تجاري ( مهني , أعمال حرة, خدمات, فندق, مستودع واستعمال صناعي) 4,5 م2 لكل مؤسسة .

وأشار إلى قواعد تنظيـم لوحـات الدعايـة والإعلان التي تشدد على ضرورة وجود مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان، إضافة إلى تطبيق القواعد والقرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها .

ودعا كافة أصحاب المحال التجارية إلى التقييد بالاشتراطات الخاصة باللوحات، مشيرا دور وأهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الابلاغ عن اللوحات المخالفة عبر جميع قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز (940).