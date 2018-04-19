بلدية وسط الدمام : زيارة 17417 منشأة تجارية وغذائية ورفع 33291 بسطة مخالفة

المناطق - الدمام

كشفت بلدية وسط الدمام في تقرير أعدته حول الجهود التي بذلتها خلال النصف الأول من العام الجاري 1439هـ والتي تتضمن الرقابة الصحية وإتلاف المواد الغذائية والإنذارات والجولات والمخالفات المرصودة والاسواق، اضافة الى الباعة الجائلين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية ويسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بان جهود البلدية أسفرت عن زيارة 17417 منشأة غذائية وتجارية، وتحرير 9149 مخالفة، وإغلاق 2762 منشأة، بالإضافة لتكثيف عمليات رش المبيدات بكامل نطاق وسط الدمام.

وأشار الى أن البلدية قامت بإتلاف 67432 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وبين أن عدد البسطات العشوائية المرفوعة من قبل البلدية أثناء حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين 33291 بسطة متنوعة لباعة الفواكه والخضروات والإكسسوارات وغيرها.

وأضاف المهندس عبد الله الشمري بأنه تم خلال الجولات والزيارات الميدانية تم تحصيل غرامات على المخالفين، وذلك حسب لائحة الجزاءات والغرامات.

وأكد المهندس الشمري بأن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شراءها.

ودعا إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية للإبلاغ عن أي تلك المخالفات عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز (940).