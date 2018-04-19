بيان أمانة منطقة حائل حول مقطع الفيديو لإحدى البائعات

المناطق - حائل

إشارة الى ما تم تداوله مؤخراً في مقطع فيديو يظهر شكوى إحدى البائعات من قيام مراقبي بلدية وسط حائل باحتجاز عربتها وإتلاف محتوياتها.

تود أمانة منطقة حائل أن توضح بأنه فور اطلاع أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس على المقطع وجه بتشكيل لجنه بشكل عاجل للتأكد من المقطع المتداول والتحقق من الموضوع وتؤكد الأمانة على حرصها في حفظ حقوق جميع المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق المستخدمين لمنافذ البيع وفقا للاشتراطات الصحية والنظامية وبعد شخوص اللجنة اتضح عدم وجود تراخيص للمقطورة ووفق محضر الشرطه لا يوجد أي تعديات , كما أفادت الادارة المختصة ببلدية وسط المدينة بأن المقطورة التي أشارت إليها المواطنة تم سحبها ضمن ثماني مقطورات بالتنسيق مع الجهات الأمنية , علماً انه يتبين من المقطع المتداول ان المواطنة قامت بفتح المقطورة اثناء الدوام الرسمي بمفتاحها الخاص والذي قامت هي بنفسها بإغلاقها اثناء عملية الازالة والمفتاح بحوزتها ولا يوجد لدى البلدية نسخه منه ولم تقم البلدية بالتكسير او العبث بمحتويات المقطورة كما تدعي المواطنه.

علماً أن أمين المنطقة وجه بالبحث مع الجهات المختصة بالأمانة والوزارة لوضع آلية لترخيص المقطورات بما يكفل سلامة الإجراء والتسهيل على طالبي التراخيص.

وتنوه أمانة المنطقة ان اجراءات تراخيص عربات الفود ترك يتم طلبها عبر موقع ” بلدي ” بكل يسر وسهوله لمن يمتلك اوراق ثبوتيه رسميه للعربه.