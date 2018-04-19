“الجامعة وبادر” يبحثان تحويل بحوث الطلبة إلى فرصة تجارية

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المناطق - حائل

استقبل معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، وفدًا من برنامج بادر لحاضنات التقنية برئاسة الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية الأستاذ نواف الصحاف، يوم الأربعاء (18 أبريل 2018) بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية.

ونوقش خلال اللقاء سبل التعاون في دعم وتنمية مجال ريادة الأعمال بمنطقة حائل، وفتح تواصل مباشر مع برنامج بادر، وتقوية العلاقات بين الطرفين لتعزيز برنامج التحول الوطني 2020، وقدَم الأستاذ نواف الصحاف عرضًا عن دور بادر في تنمية المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي، لتخريج شركات ناجحة ذات قيمة اقتصادية، وكما تم بحث تشغيل مسرعة الأعمال الناشئة في الجامعة وتحويل المشروعات الطلابية والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة التي تقوم على مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة.

حضر اللقاء الدكتور حمد بن حسين بالحارث عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية، والأستاذ مصعب المالكي، والأستاذ سيف القحطاني.

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